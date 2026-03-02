Legende: Zurück aus Ägypten Carlos Bernegger. FC Zürich

Bernegger verstärkt den FCZ

Der FC Zürich ergänzt seinen Trainerstab mit Carlos Bernegger. Der Schweiz-Argentinier wird Assistent von Cheftrainer Dennis Hediger. Bernegger unterschrieb bis Sommer 2027. Einen Tag vor seinem 57. Geburtstag kehrt der frühere Trainer von Winterthur, GC, Luzern und Thun also beruflich in die Schweiz zurück. Zuletzt war er von 2023 bis 2025 Marcel Kollers Assistent bei Al Ahly in Ägypten gewesen. Dem FC Zürich lief es zuletzt nicht nach Wunsch. In den letzten 7 Spielen setzte es 5 Niederlagen ab.