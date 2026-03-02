Legende: Zurück aus Ägypten Carlos Bernegger. FC Zürich

Bernegger verstärkt den FCZ

Der FC Zürich ergänzt seinen Trainerstab mit Carlos Bernegger. Der Schweiz-Argentinier wird Assistent von Cheftrainer Dennis Hediger. Bernegger unterschrieb bis Sommer 2027. Einen Tag vor seinem 57. Geburtstag kehrt der frühere Trainer von Winterthur, GC, Luzern und Thun also beruflich in die Schweiz zurück. Zuletzt war er von 2023 bis 2025 Marcel Kollers Assistent bei Al Ahly in Ägypten gewesen. Dem FC Zürich lief es zuletzt nicht nach Wunsch. In den letzten 7 Spielen setzte es 5 Niederlagen ab.

3 Spielsperren für Kamberi

Lindrit Kamberi vom FC Zürich muss für 3 Spiele aussetzen. Der Verteidiger wird nach seinem Platzverweis am Sonntag in der Partie bei den Young Boys belangt. Kamberi erhielt 2 Spielsperren aufgrund eines Fouls als letzter Mann, das «eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit seines Gegners darstellte», wie die Zuständigen der Swiss Football League wissen lassen. Eine zusätzliche Spielsperre kommt hinzu, da es sich um Kamberis zweiten direkten Platzverweise in dieser Saison handelt.