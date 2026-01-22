Legende: Steht er schon am Sonntag gegen den FCZ auf dem Platz? Julien Duranville. imago images/steinsiek.ch/CelinaLeiers

Belgier Duranville verstärkt Basel

Der FC Basel hat sich bis Sommer die Dienste des belgischen Flügelspielers Julien Duranville gesichert. Der 19-jährige Belgier kommt leihweise von Borussia Dortmund zum Schweizer Meister, wie der FCB mitteilte. Duranville gab bereits mit 16 Jahren sein Profidebüt für Anderlecht und hatte im Herbst 2024 zwei Einsätze für Belgiens A-Nationalteam. In Dortmund steht er seit drei Jahren unter Vertrag und kam für die Deutschen zu 27 Einsätzen. Zuletzt geriet seine Entwicklung ins Stocken, auch weil er längere Zeit mit einer Schulterverletzung ausfiel.

