Legende: «Billig-Trainingslager» abgesagt Der FCB muss sich für die Rückrunden-Vorbereitung umorientieren. Keystone/Archiv

Basel verzichtet auf Dubai-Reise

Der FC Basel hat sein geplantes Trainingslager in Dubai kurz vor dem Abflug abgesagt. Die allgemeine Pandemie-Entwicklung und ein starker Anstieg der Fälle in den Arabischen Emiraten hätten eine zu grosse Unsicherheit dargestellt, begründet der Klub den Entscheid. Die Delegation befand sich da bereits am Flughafen Zürich. Weiter teilte der FCB mit, dass 3 Personen aus dem Umfeld der 1. Mannschaft positiv getestet wurden. Die Betroffenen befänden sich zuhause in Isolation und wären ohnehin nicht mitgeflogen.

4 Corona-Fälle beim FC Luzern

Der neue FCL-Trainer Mario Frick muss beim Trainingsauftakt für die Rückrunde auf 4 Spieler verzichten. Die nicht namentlich genannten FCL-Profis wurden positiv auf Covid-19 getestet. Gemäss der Luzerner Zeitung handelt es sich um Vaso Vasic, Jordy Wehrmann, Ibrahima Ndiaye und Samuel Alabi. Der Trainingsbetrieb des Tabellenletzten geht aber wie geplant weiter.

FCB holt Talent aus Ghana

Der FC Basel hat den 18-jährigen Ghanaer Emmanuel Essiam von Berekum Chelsea aus der Ghana Premier League verpflichtet. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb beim FCB einen Vertrag bis 2026.

Legende: Unterschreibt bei Basel einen Vertrag bis 2026 Emmanuel Essiam. zvg/FC Basel