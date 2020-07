Diverse Sperren nach Servette - Luzern

Servette-Stürmer Alex Schalk und der Luzerner Verteidiger Stefan Knezevic sind von der Swiss Football League für je 2 Partien gesperrt worden. Sowohl Schalk (Tätlichkeit) als auch Knezevic (Foulspiel) hatten am Mittwochabend im Spiel in Genf (2:0 für Servette) die Rote Karte gesehen. Servette muss zudem in der Partie vom Sonntag gegen den FC St. Gallen auf seinen Trainer Alain Geiger verzichten. Der 59-Jährige hatte nach Schalks Platzverweis bei Schiedsrichter Lionel Tschudi reklamiert und war von diesem auf die Tribüne verbannt worden.