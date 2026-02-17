 Zum Inhalt springen

News aus der Super League Comenencia fehlt FCZ verletzt – Essiam leihweise zu Winterthur

17.02.2026, 11:26

Fussballspieler jubeln auf dem Spielfeld.
Legende: Muss eine Oberschenkelblessur auskurieren Zürichs Livano Comenencia. KEYSTONE/Christian Merz

FCZ rund einen Monat ohne Comenencia

Verteidiger Livano Comenencia musste am Samstag im Heimspiel gegen den FC Luzern (1:4) kurz vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die medizinischen Abklärungen haben mittlerweile ergeben, dass der 22-Jährige mit Oberschenkelproblemen für die nächsten rund 4 Wochen ausfällt.

Essiam leihweise zum FCW

Der FC Winterthur verstärkt sein zentrales Mittelfeld mit Emmanuel Essiam. Der 22-jährige Ghanaer stösst leihweise bis zum Sommer 2027 von Basel zum aktuellen Schlusslicht der Super League. Essiam kennt den Schweizer Fussball bereits gut: Der U23-Nationalspieler Ghanas absolvierte in den letzten drei Saisons mit dem FCB und leihweise mit Stade-Lausanne-Ouchy und Aarau über 40 Spiele in der Super und Challenge League sowie im Schweizer Cup. Zuletzt war Essiam leihweise beim belgischen Zweitligisten Royal Francs Borains tätig.

Super League

