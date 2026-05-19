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News aus der Super League Drei Abgänge beim FC Zürich

19.05.2026, 18:55

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Fussballspieler in schwarz-weissem Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Nächste Saison nicht mehr im FCZ-Dress zu sehen Matthias Phaëton. KEYSTONE/Claudio Thoma

Phaëton, Palacio und Cavaleiro verlassen den FCZ

Der FC Zürich trennt sich zum Saisonende von drei Spielern. Matthias Phaëton und Nelson Palacio kehren nach einjährigen Leihgeschäften zu ihren Stammvereinen ZSKA Sofia beziehungsweise Real Salt Lake zurück. Ivan Cavaleiro sucht eine neue Herausforderung im Ausland. Phaëton absolvierte während seiner Zeit beim FCZ 27 Pflichtspiele und erzielte dabei acht Tore. Palacio kam während seiner einjährigen Leihe auf 34 Einsätze im Trikot des Stadtklubs. Cavaleiro brachte es seit Februar in 13 Partien auf drei Treffer.

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