Legende: Nächste Saison nicht mehr im FCZ-Dress zu sehen Matthias Phaëton. KEYSTONE/Claudio Thoma

Phaëton, Palacio und Cavaleiro verlassen den FCZ

Der FC Zürich trennt sich zum Saisonende von drei Spielern. Matthias Phaëton und Nelson Palacio kehren nach einjährigen Leihgeschäften zu ihren Stammvereinen ZSKA Sofia beziehungsweise Real Salt Lake zurück. Ivan Cavaleiro sucht eine neue Herausforderung im Ausland. Phaëton absolvierte während seiner Zeit beim FCZ 27 Pflichtspiele und erzielte dabei acht Tore. Palacio kam während seiner einjährigen Leihe auf 34 Einsätze im Trikot des Stadtklubs. Cavaleiro brachte es seit Februar in 13 Partien auf drei Treffer.

Wüthrich und Monteiro fehlen YB länger

Für zwei Spieler der Young Boys endet die abgelaufene Saison in der Super League bitter. Gregory Wüthrich und Joël Monteiro werden den Bernern aufgrund von Verletzungen mehrere Wochen fehlen. Die beiden verletzten sich am vergangenen Sonntag im letzten Meisterschaftsspiel gegen Sion (3:3). Innenverteidiger Wüthrich erlitt bei einem Zusammenstoss mit einem Gegenspieler in den Startminuten eine Gehirnerschütterung sowie einen Nasenbeinbruch. Monteiro zog sich ebenfalls in der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung eine Muskelverletzung zu.

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