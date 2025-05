Die Stockhorn Arena, in welcher der FC Thun seine Heimspiele bestreitet, soll am 17. Juni den Besitzer wechseln. Ein All-Branchen-Versicherer will das Stadion übernehmen. Die Genossenschaft Arena Thun beantragt ihren Mitgliedern, der Übernahme zuzustimmen. Der Versicherer (Visana) gewährt bis 2036 die finanzielle Sicherheit der Arena, überweist dem FC Thun zudem jährlich 300'000 Franken an die Nachwuchs- und Frauenförderung und erhält die Namensrechte am Stadion. Der Versicherer ist seit dieser Saison bereits Trikotsponsor des in die Super League aufgestiegenen FC Thun.