Legende: Geht künftig in der Türkei auf Torejagd Meschack Elia. Keystone/Peter Schneider

YB findet Abnehmer für Elia

Meschack Elia wechselt von YB in die Türkei zu Alanyaspor. Der 28-jährige Stürmer war seit Winter 2020 für die Berner aktiv, in der Rückrunde der letzten Saison war er auf Leihbasis beim FC Nantes engagiert. Elia absolvierte genau 200 Pflichtspiele bei YB und war lange Zeit Leistungsträger. Insgesamt gelangen dem Kongolesen im gelb-schwarzen Trikot 43 Tore und 39 Assists. Er wurde vier Mal Schweizer Meister und zwei Mal Cupsieger. In Erinnerung bleibt vor allem sein Treffer bei der 1:3-Niederlage gegen Manchester City vor zwei Jahren in der Champions League.

Luzern-CEO Laager verlässt den Klub

Der FC Luzern und sein CEO Simon Laager gehen ab sofort getrennte Wege. Dies entschieden die beiden Seiten in gegenseitigem Einvernehmen, wie der Klub mitteilt. Grund für das Ende der Zusammenarbeit seien unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Organisationsstruktur. Laager hatte das Amt als CEO erst im vergangenen Dezember übernommen. Zuvor war er bei den SCL Tigers als Geschäftsführer tätig. Wer Laagers Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Ab sofort fungiert Manuel Moor, Leiter der Finanzen, als Ansprechperson.