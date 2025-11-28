Start und Ende der Meisterschaften bekannt
Die Swiss Football League hat die Eckdaten für die nächste Saison in der Super und der Challenge League kommuniziert. Die Meisterschaft beginnt in beiden Klassen am letzten Juli-Wochenende. Die Winterpause in der Super League dauert vier Wochen (20. Dezember 2026 bis 16. Januar 2027). In der Challenge League ruht der Spielbetrieb eine Woche länger. Zu Ende geht die Meisterschaft in der Super League in der Relegation Group am Donnerstag, 27. Mai, in der Championship Group am Samstag oder Sonntag, 29./30. Mai. Der letzte Spieltag in der Challenge League ist auf den Freitag, 28. Mai, anberaumt. In der Woche danach stehen die Barrage-Spiele auf dem Programm (1. Juni/4. Juni).