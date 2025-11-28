 Zum Inhalt springen

News aus der Super League Ende Juli bis Ende Mai: Eckdaten der Meisterschaft 2026/27 stehen

28.11.2025, 11:55

Fussballteam in roten Trikots steht vor Brack. Super League Schild auf dem Spielfeld.
Legende: Kennen nun die Daten Die Teams der Super League, hier Thun und Lugano. Keystone/ANTHONY ANEX

Start und Ende der Meisterschaften bekannt

Die Swiss Football League hat die Eckdaten für die nächste Saison in der Super und der Challenge League kommuniziert. Die Meisterschaft beginnt in beiden Klassen am letzten Juli-Wochenende. Die Winterpause in der Super League dauert vier Wochen (20. Dezember 2026 bis 16. Januar 2027). In der Challenge League ruht der Spielbetrieb eine Woche länger. Zu Ende geht die Meisterschaft in der Super League in der Relegation Group am Donnerstag, 27. Mai, in der Championship Group am Samstag oder Sonntag, 29./30. Mai. Der letzte Spieltag in der Challenge League ist auf den Freitag, 28. Mai, anberaumt. In der Woche danach stehen die Barrage-Spiele auf dem Programm (1. Juni/4. Juni).

