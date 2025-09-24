Legende: Läuft in neuen Farben auf Francis Momoh. Freshfocus/Martin Meienberger

Momoh ersetzt Gomis beim FCW

Der FC Winterthur hat auf den Abgang von Christian Gomis reagiert und mit Francis Momoh einen in der Super League bestens bekannten Stürmer verpflichtet. Der 24-jährige Nigerianer spielte von 2019 bis 2024 für die Grasshoppers. Nun kehrt Momoh nach einer Saison in der höchsten ukrainischen Liga bei LNZ Cherkasny in die Schweiz zurück. Er unterschrieb in Winterthur einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag.

Luzern bindet Bajrami langfristig

Adrian Bajrami bleibt über diese Saison hinaus beim FC Luzern. Wie der Klub vermeldete, wird der Innenverteidiger fix von Benfica Lissabon übernommen und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Der in Langenthal aufgewachsene Bajrami wechselte im Sommer leihweise vom portugiesischen Spitzenklub nach Luzern, wo der 23-Jährige seither in allen Pflichtspielen zum Einsatz kam.