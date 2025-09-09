Legende: Flog gegen St. Gallen wegen einer Tätlichkeit vom Platz Gaoussou Diakité. Keystone/Peter Schneider

Vier statt drei Spielsperren gegen Lausannes Diakité

Lausanne-Sport muss vier Spiele auf Stürmer Gaoussou Diakité verzichten. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League wies die Einsprache der Waadtländer ab und erhöhte die Sanktion. Ursprünglich war Diakité mit drei Spielsperren belegt worden. «Der Spieler handelte ausserhalb des Spielgeschehens und während einer Unterbrechung», so die Begründung der SFL. «Sein Schlag erfolgte mit direkter Absicht und ohne vorherige Provokation. Zudem war er bereits vor diesem Vorfall negativ aufgefallen.» Das Urteil ist für die Instanzen der Swiss Football League endgültig. Der 19-Jährige Leihspieler von RB Salzburg kassierte im Spiel der 5. Super-League-Runde gegen St. Gallen wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.