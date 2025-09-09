 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus der Super League Fall Diakité: Lausannes Einsprache geht nach hinten los

09.09.2025, 17:02

Teilen
Schiedsrichterin zeigt einem Fussballspieler die Rote Karte.
Legende: Flog gegen St. Gallen wegen einer Tätlichkeit vom Platz Gaoussou Diakité. Keystone/Peter Schneider

Vier statt drei Spielsperren gegen Lausannes Diakité

Lausanne-Sport muss vier Spiele auf Stürmer Gaoussou Diakité verzichten. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League wies die Einsprache der Waadtländer ab und erhöhte die Sanktion. Ursprünglich war Diakité mit drei Spielsperren belegt worden. «Der Spieler handelte ausserhalb des Spielgeschehens und während einer Unterbrechung», so die Begründung der SFL. «Sein Schlag erfolgte mit direkter Absicht und ohne vorherige Provokation. Zudem war er bereits vor diesem Vorfall negativ aufgefallen.» Das Urteil ist für die Instanzen der Swiss Football League endgültig. Der 19-Jährige Leihspieler von RB Salzburg kassierte im Spiel der 5. Super-League-Runde gegen St. Gallen wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)