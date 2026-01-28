Legende: Darf er auch in St. Gallen bald die Elfmeter schiessen? Antonio Verinac. Imago/Agentur 54 Grad

Neuer Angreifer für St. Gallen

Der FC St.Gallen verstärkt sich mit Stürmer Antonio Verinac. Der 21-Jährige wechselt vom VfB Lübeck aus der Regionalliga Nord zum FCSG und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Der deutsch-kroatische Doppelbürger kam in der laufenden Saison bei Lübeck in 23 Pflichtspielen zum Einsatz. Für die Norddeutschen erzielte der Offensivspieler 14 Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. «Antonio ist ein gradliniger, athletischer und abschlussstarker Stürmer. Wir sind überzeugt von seinen Qualitäten», so FCSG-Sportchef Roger Stilz.

Lugano länger ohne Cassano

Der FC Lugano muss lange auf Claudio Cassano verzichten. Wie der Klub mitteilt, erlitt der 22-jährige Italiener einen Riss des vorderen Kreuzbandes und eine Verletzung des Aussen- und Innenmeniskus im rechten Knie. Der offensive Mittelfeldspieler wurde in dieser Saison von Chicago an die Tessiner ausgeliehen. Seit September kam er zu 9 Einsätzen, in denen er ein Tor gegen den aktuellen Leader Thun erzielte.

