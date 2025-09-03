Legende: Bestritt fast 100 Pflichtspiele für St. Gallen Bastien Toma. Keystone/CHRISTIAN MERZ

Toma verlässt den FC St. Gallen

Der FC St. Gallen und Mittelfeldspieler Bastien Toma haben den bis Sommer 2026 laufenden Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Toma, der bereits in der Rückrunde der Saison 2021/22 leihweise für den FCSG gespielt hatte, wechselte im September 2023 fix vom KRC Genk in die Ostschweiz. In total zweieinhalb Saisons absolvierte der 26-Jährige 94 Pflichtspiele für «Grünweiss», in denen er 6 Tore erzielte und 12 Assists lieferte.

Fayulu nicht mehr bei Sion

Der FC Sion hat eine Lösung für Torhüter Timothy Fayulu gefunden. Wie die Walliser vermeldeten, wechselt der 26-jährige Schlussmann leihweise für eine Saison nach Armenien zum FC Noah. Nach der Verpflichtung von Anthony Racioppi war Fayulu bei den Sittenern nur noch zweite Wahl gewesen.