Legende: Horrordiagnose Nino Weibel fällt nach einem Kreuzbandriss lange aus. Keystone/Pablo Gianinazzi

Weibel muss unters Messer

Nino Weibel hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler des FC St. Gallen verletzte sich beim 2:1-Sieg in Lugano nach einer halben Stunde ohne Fremdeinwirkung am rechten Knie. Zudem zog er sich eine Blessur am Aussenband zu. Weibel wird in den kommenden Tagen operiert und fällt mehrere Monate aus.

Luzern schraubt am neuen Kader

Beim FC Luzern kommt es zu einem beachtlichen Umbruch, wie die «Leuchtenstädter» am Dienstag mitteilten. Einerseits wird die Kaufoption beim ausgeliehenen Julian von Moos nicht gezogen, laut Communiqué «aus hauptsächlich wirtschaftlichen Gründen». Der Mittelfeldspieler kehrt somit zu Servette zurück. Zudem werden gleich vier auslaufende Verträge nicht verlängert: (Ersatz-)Goalie Vaso Vasic, Flügelspieler Kevin Spadanuda, Stürmer Sinan Karweina und der aus dem Nachwuchs stammende Verteidiger Mauricio Willimann verlassen den FC Luzern.

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