Legende: Soll der FCZ-Offensive Schwung verleihen Ivan Cavaleiro (links). imago images/Gil Peres

Portugiese Cavaleiro stösst zu Zürich

Der FCZ hat mit sofortiger Wirkung den Portugiesen Ivan Cavaleiro verpflichtet. Wie die Zürcher in einem Communiqué mitteilten, unterschrieb der 32-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Cavaleiro stammt aus der Nachwuchsabteilung von Benfica Lissabon, holte dort 2014 das Double aus Meisterschaft und Cup und spielte danach in Spanien, Frankreich, England und der Türkei. Zuletzt stand er in seiner Heimat bei CD Tondela unter Vertrag.

