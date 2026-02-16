Legende: Unterschreibt für 3 Jahre beim FCB Becir Omeragic. ZVG

FCB verpflichtet Omeragic

Becir Omeragic wechselt per sofort von Montpellier zurück in die Super League. Beim FC Basel unterschreibt der Verteidiger einen Vertrag bis Sommer 2029, wie der Klub am Montagabend mitteilte. In der Schweiz hatte der gebürtige Genfer zuletzt zwischen 2018 und 2023 für den FC Zürich gespielt und kam dabei auf 103 Liga-Partien. Anschliessend folgte der Wechsel nach Frankreich. Beim aktuellen Zweitligisten Montpellier amtete der 7-fache Nationalspieler Omeragic zuletzt als Captain.

Portugiese Cavaleiro stösst zu Zürich

Der FCZ hat den Portugiesen Ivan Cavaleiro verpflichtet. Wie die Zürcher mitteilten, unterschrieb der 32-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Cavaleiro stammt aus der Nachwuchsabteilung von Benfica Lissabon und spielte danach in Spanien, Frankreich, England und der Türkei. Zuletzt stand er in seiner Heimat bei CD Tondela unter Vertrag.

Essende zu YB

Auch die Young Boys legen in der Offensive noch einmal nach. Von Augsburg stösst der Stürmer Samuel Essende in die Bundesstadt. Der in Frankreich geborene Kongolese unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

