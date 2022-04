Legende: Unschönes Bild Becir Omeragic muss auf der Bahre abtransportiert werden. Daniela Frutiger/freshfocus

FCZ im Saisonendspurt ohne Omeragic

Der FC Zürich muss für den Rest der Saison auf Becir Omeragic verzichten. Der 20-jährige Verteidiger zog sich in der Schlussphase des Zürcher Derbys gegen GC (1:1) am Samstag eine Meniskusverletzung zu. Er wurde bereits am Montag erfolgreich operiert. Omeragic gehört beim souveränen Leader der Super League zu den in dieser Saison am meisten beanspruchten Spielern.

Gewichtiger Ausfall auch bei GC

GC-Verteidiger Georg Margreitter hat sich im Training am letzten Freitag eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Die MRI-Untersuchung hat einen Riss der vorderen Syndesmose ergeben. Der Abwehrchef der «Hoppers», welcher am Samstag das Zürcher Derby verpasste, wird somit voraussichtlich 6 bis 8 Wochen ausfallen.

Verfahren gegen Lausanne-Hüter Diaw

Der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der Swiss Football League hat ein Verfahren gegen Lausannes Torhüter Mory Diaw eröffnet. Der 28-jährige Franzose habe in der Partie vom Sonntag gegen Servette (4:1) den gegnerischen Supportern den erhobenen Mittelfinger gezeigt, teilte die Liga mit. Bis zum Entscheid werden keine weiteren Informationen bekannt gegeben.

Barrage: Unterklassiger hat zuerst Heimrecht

In der Barrage zwischen dem 9. der Super League und dem 2. der Challenge League wird der Unterklassige am Auffahrts-Donnerstag (25. Mai) zunächst Heimrecht haben. Dies ergab die Auslosung. Drei Tage später findet das Rückspiel beim Super-League-Vertreter statt.