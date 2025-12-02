Legende: Muss für drei Spiele zuschauen FCZ-Spieler Jahnoah Markelo. Benjamin Faes/freshfocus

Sperre für FCZ-Markelo klar

Nach dem 1:0-Sieg des FC Zürich im Derby gegen GC kam es noch auf dem Spielfeld zu einer Rudelbildung. So wurden nach Schlusspfiff Karten verteilt, deren Ausmass nun klar ist. FCZ-Spieler Jahnoah Markelo wird für drei Spiele aus dem Verkehr genommen, nachdem er vor der GC-Bank provoziert hatte und «eine leichte Tätlichkeit» beging, wie die SFL vermeldete. Livano Comenencia fehlt den Zürchern nach Gelb-Rot nur für ein Spiel. Gleichzeitig wurde ein Verfahren gegen Mariano Gomez «wegen seines unangemessenen Verhaltens nach dem Schlusspfiff» eröffnet.

Resultate