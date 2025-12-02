 Zum Inhalt springen

News aus der Super League Neuer Name: St. Gallen läuft künftig im «Berit Sitterstadion» auf

02.12.2025, 08:48

Das Stadion des FC St. Gallen heisst bald Berit Sitterstadion.
Legende: Kriegt ab Juli 2026 einen neuen Namen Das Stadion des FC St. Gallen. FC St. Gallen

FCSG-Stadion hat einen neuen Namen

Das Heimstätte des FC St. Gallen heisst ab Juli 2026 «Berit Sitterstadion». Das kommunizierten die Espen am Dienstagnachmittag. Das Ergebnis fiel laut Mitteilung klar aus: Mit 63,6 Prozent der Stimmen haben sich die stimmberechtigten Saisonabonnentinnen und -abonnenten für den neuen Namen entschieden. Demnach werden die St. Galler am Ende der laufenden Saison letztmals im heimischen Kybunpark auflaufen.

Sperre für FCZ-Markelo klar

Nach dem 1:0-Sieg des FC Zürich im Derby gegen GC kam es noch auf dem Spielfeld zu einer Rudelbildung. So wurden nach Schlusspfiff Karten verteilt, deren Ausmass nun klar ist. FCZ-Spieler Jahnoah Markelo wird für drei Spiele aus dem Verkehr genommen, nachdem er vor der GC-Bank provoziert hatte und «eine leichte Tätlichkeit» beging, wie die SFL vermeldete. Livano Comenencia fehlt den Zürchern nach Gelb-Rot nur für ein Spiel. Gleichzeitig wurde ein Verfahren gegen Mariano Gomez «wegen seines unangemessenen Verhaltens nach dem Schlusspfiff» eröffnet.

