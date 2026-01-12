Legende: Kennt die Super League bereits Chris Kablan. imago images/justpictures.ch/Maja Cretegny

Kablan unterschreibt beim FCZ

Chris Kablan kehrt in die Super League zurück. Wie der FC Zürich mitteilt, unterschrieb der Aussenverteidiger einen Vertrag bis 2027. In den vergangenen fünf Monaten hatte der schweizerisch-französische Doppelbürger in Zypern für Akritas Chlorakas gespielt. Der 31-Jährige, der im Nachwuchs des FC Luzern ausgebildet wurde, bestritt in der Super League bereits 95 Spiele. Dies tat er von 2017 bis 2020 für den FC Thun und von 2023 bis 2024 für den FC Lausanne-Sport. In Thun hatte Kablan gemeinsam mit Dennis Hediger, dem aktuellen FCZ-Trainer, gespielt.

Theo Bair fällt 6-8 Wochen aus

Lausanne-Stürmer Theo Bair muss 6 bis 8 Wochen pausieren. Der Kanadier zog sich im Testspiel gegen Neuchâtel Xamax am letzten Donnerstag eine Knöchel- und Syndesmoseband-Verletzung zu. Bairs Ausfall bedeutet für die Waadtländer eine Schwächung in der Offensive. Mit 8 Treffern, 6 in der Super League und 2 in der Conference League, ist der 26-Jährige der beste Torschütze des Teams von Trainer Peter Zeidler. Lausanne-Sport startet am Mittwoch mit dem Léman-Derby in Genf gegen Servette, einem Nachholspiel der 18. Runde, in die 2. Phase der Super-League-Saison.

