Legende: Auf seine Dienste kann der FC Zürich vorderhand nicht zählen Livano Comenencia, hier im Derby gegen GC. Benjamin Faes/Freshfocus

Jahr für Comenencia vorbei

Der FC Zürich muss für die nächsten rund 6 Wochen ohne Livano Comenencia auskommen. Wie die Zürcher am Sonntag mitteilten, verletzte sich der Verteidiger im Training an den Adduktoren. Comenencia hatte bereits den 2:1-Auswärtssieg über St. Gallen am Samstag verpasst.

Caldwell und Matsushita beenden Karriere

Bei den Frauen des FC Zürich kommt es zu zwei Rücktritten. Diane Caldwell und Anna Matsushita müssen wegen Verletzungen ihre Karrieren per sofort beenden. Die 37-jährige Verteidigerin Caldwell hatte sich am 8. Dezember im Derby gegen GC einen Kreuzbandriss zugezogen. Sie streifte 37 Mal das Trikot des FCZ über. Caldwell bleibt dem FCZ als Individualtrainerin erhalten. Auch bei der erst 21-jährigen Matsushita ist eine schwere Knieverletzung schuld am frühen Karriereende. Sie kommt auf 29 Einsätze für die Zürcherinnen.

Resultate