Legende: Kehrt bald wieder in den Letzigrund zurück – mit anderen Farben Mirlind Kryeziu. Marc Schumacher/freshfocus

Kryeziu soll Winterthur-Defensive stabilisieren

Comeback von Mirlind Kryeziu in der Super League. Der 29-Jährige unterschrieb in Winterthur einen Vertrag bis 2027 und soll helfen, in der Eulachstadt den Abstieg zu verhindern. Kryeziu durchlief sämtliche Juniorenstufen beim FC Zürich und stand bis im letzten Sommer beim FCZ unter Vertrag. Danach erhoffte er sich ein Engagement im Ausland. Nach 7 Monaten ohne passendes Angebot soll der Neuanfang nun in Winterthur gelingen.

Drei Spielsperren für ein Trio

Ein Trio muss in der Super League nach Platzverweisen für drei Spiele aussetzen. Stéphane Cueni vom FC Winterthur und Brandon Soppy von Lausanne-Sport wurden im Spiel vom Samstag (2:1) nach einer gegenseitigen Tätlichkeit in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen. Antonio Verinac vom FC St. Gallen musste das Spielfeld in der Partie vom Sonntag in Luzern (2:2) ebenfalls wegen einer Tätlichkeit eine Viertelstunde vor Schluss verlassen. Er war lediglich drei Minuten zuvor eingewechselt worden.

Sion gebüsst

Der FC Sion muss wegen des Verhaltens seiner Fans am 9. November 2025 in Lausanne eine Busse von 18'900 Franken sowie 3800 Franken Verfahrenskosten zahlen. Das Spiel war für einige Minuten unterbrochen, weil ein Teil der Fans pyrotechnische Gegenstände einsetzte – darunter auch Raketen, die in Richtung Spielfeld abgeschossen wurden. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League forderte den Verein zudem auf, innerhalb von zwei Monaten einen Dialog mit seinen Fangruppen zu führen, um den Vorfall zu analysieren.

Thun gibt Stürmer leihweise ab

Der FC Thun, der unangefochtene Leader der Super League, leiht den Engländer Layton Stewart bis Ende der laufenden Saison an den AFC Wimbledon in die League One aus. Mit dem temporären Wechsel soll der 23-jährige Stürmer mehr Spielminuten sammeln können, wie die Berner Oberländer mitteilen. Stewart stand in dieser Saison in Pflichtspielen insgesamt nur 76 Minuten auf dem Platz.

Nachholspiel terminiert

Das Spiel der 20. Super-League-Runde zwischen Winterthur und St. Gallen wird am Mittwoch, 18. Februar nachgeholt. Anpfiff auf der Schützenwiese ist um 19:00 Uhr, wie die Swiss Football League mitteilte. Ursprünglich hätte die Partie am 17. Januar zur Austragung kommen sollen. Der Schiedsrichter Alessandro Dudic hatte den damals wegen tiefer Temperaturen gefrorenen Rasen als unbespielbar eingestuft.

