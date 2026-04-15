Legende: Wird vom Feld transportiert Oscar Clemente am Samstag in Winterthur. Freshfocus/Nico Ilic

Grasshoppers-Duo fällt verletzt aus

Die Grasshoppers müssen in den nächsten Spielen auf zwei Mittelfeldspieler verzichten, wie der Zürcher Klub am Mittwoch bekanntgab. Der Spanier Oscar Clemente erlitt im Spiel vom Samstag gegen Winterthur (2:0) einen Schlüsselbeinbruch und fällt rund acht Wochen aus. Simone Stroscio, der ebenfalls verletzt ausgewechselt hatte werden müssen, zog sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Er wird dem Team voraussichtlich drei bis vier Wochen fehlen, wie GC schreibt.

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