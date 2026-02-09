Legende: Er soll GC weiter stabilisieren Sven Köhler. Imago/Zink

GC holt Köhler

Die Grasshoppers ergänzen ihr Kader weiter. Der defensive Mittelfeldspieler Sven Köhler, der zuletzt auch häufig als Innenverteidiger zum Einsatz kam, wechselt als Captain vom deutschen Zweitligisten Braunschweig nach Zürich. Der 29-jährige Deutsche hat gemäss Mitteilung des Vereins einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag unterzeichnet.

Tunesischer Nationalspieler für YB

Die Young Boys verpflichten leihweise Yan Valery. Der 26-jährige Rechtsverteidiger kommt leihweise und ohne Kaufoption vom englischen Championship-Klub Sheffield Wednesday. Valery hat für Tunesien bislang 20 Länderspiele bestritten. Für Southampton kommt er auf 43 Partien in der Premier League.

Resultate