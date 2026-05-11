Legende: GC muss vorerst ohne ihn auskommen Emmanuel Tsimba. Keystone/Manuel Geisser

3 Spielsperren für Tsimba

Emmanuel Tsimba von den Grasshoppers muss für drei Spiele aussetzen. Der Stürmer wird nach seinem Platzverweis im Derby am Samstag gegen den FC Zürich belangt. Zum Ausschluss hatte eine Tätlichkeit Tsimbas gegen Lindrit Kamberi in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit geführt. Der GC-Akteur wurde dafür mit einer Sperre für drei Partien belegt. Tsimba verpasst damit unter anderem das Duell am Dienstag gegen das Ranglisten-Schlusslicht Winterthur. Auch ein allfälliges Barrage-Hinspiel fände ohne Tsimba statt.

Neuer Name für Thun-Stadion

Die Stockhorn Arena wird umbenannt. Thuns Heimstätte trägt neu den Namen «Visana Stadion». Wie der frischgebackene Meister mitteilte, habe man mit dem Versicherungsunternehmen eine Stadionpartnerschaft samt Jugend- und Frauenförderung vereinbart. Der FC Thun könne das Stadion somit weiterhin mietzinsfrei nutzen.

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