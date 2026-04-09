Legende: War bei den GC-Fans ein rotes Tuch Christoph Urech. Keystone/Ennio Leanza

Weiterer Wechsel bei GC: Urech geht

Christoph Urech gibt sein Amt als Chief Business Officer bei GC nach nicht einmal einem Jahr per sofort ab. Er habe sich zu diesem Schritt entschieden, «um in der sportlich entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität im Klubumfeld zu schaffen», heisst es in einer Mitteilung des Rekordmeisters. Der Leiter Kommerz hatte wegen umstrittener Auftragsvergaben an Firmen den Unmut der Fans auf sich gezogen. Interimsmässig übernimmt Leo Lian, der GC bereits in operativen Belangen unterstützt hat, Urechs Aufgaben.

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