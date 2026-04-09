Legende: War bei den GC-Fans ein rotes Tuch Christoph Urech. Keystone/Ennio Leanza

Weiterer Wechsel bei GC: Urech geht

Christoph Urech gibt sein Amt als Chief Business Officer bei GC nach nicht einmal einem Jahr per sofort ab. Er habe sich zu diesem Schritt entschieden, «um in der sportlich entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität im Klubumfeld zu schaffen», heisst es in einer Mitteilung des Rekordmeisters. Der Leiter Kommerz hatte wegen umstrittener Auftragsvergaben an Firmen den Unmut der Fans auf sich gezogen. Interimsmässig übernimmt Leo Lian, der GC bereits in operativen Belangen unterstützt hat, Urechs Aufgaben.

Witzig und Efekele fallen aus

Der FC St. Gallen muss einige Wochen ohne die Offensivspieler Christian Witzig und Malamine Efekele auskommen. Witzig verletzte sich am Ostermontag im Heimspiel gegen Zürich am Sprunggelenk, Efekele erlitt in derselben Partie eine muskuläre Verletzung am rechten Oberschenkel. Die Ostschweizer sind in der Super League der erste Verfolger von Leader Thun, allerdings beträgt der Rückstand sechs Runden vor Schluss zwölf Punkte.

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