Legende: Gerieten nach dem Derby aneinander Mariano Gomez (links) und Luke Plange. Keystone/CHRISTIAN MERZ

4 Spielsperren für Gomez

Der Disziplinarrichter der Swiss Football League hat Mariano Gomez für vier Spiele gesperrt. Der Verteidiger des FC Zürich wurde nachträglich wegen einer Tätlichkeit im Anschluss an das Derby gegen die Grasshoppers (1:0) bestraft. Gomez war GC-Spieler Luke Plange unmittelbar nach dem Schlusspfiff angegangen. Eine solche nachträgliche Sanktion ist möglich, da die Szene weder von den im Stadion eingesetzten Schiedsrichtern noch vom Video Assistant Referee wahrgenommen wurde. Gegen diesen Entscheid kann innerhalb von zwei Tagen Einsprache eingereicht werden.