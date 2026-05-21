Legende: Spielt ab kommender Saison in der Super League Dereck Moncada. IMAGO / PMEimages

5-Jahres-Vertrag für Moncada bei Lugano

Der FC Lugano ergänzt sein Kader mit dem 18-jährigen Honduraner Dereck Moncada. Der Offensivspieler hat einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. Moncada stammt aus der Nachwuchsabteilung von Deportivo Olimpia, einem der erfolgreichsten Vereine in Honduras. Sein Profidebüt gab er am 1. Februar 2024 im Alter von nur 16 Jahren. Für Olimpia absolvierte er mehr als 40 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore. Das Talent wechselt aus Kolumbien ins Tessin. Im vergangenen Januar hatte er sich Internacional de Bogota angeschlossen, einem Klub aus der höchsten Liga des Landes.

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