Legende: Fehlt lange verletzt FCSG-Spieler Behar Neziri. Michael Zanghellini/freshfocus

St. Gallens Neziri erleidet Kreuzbandriss

Schlechte Nachrichten für den FC St. Gallen. Behar Neziri hat sich im Spiel gegen den FC Sion am Dienstagabend (3:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. Der deutsche Defensivspieler war gegen Ende der Partie ausgewechselt worden. Neziri ist bei den «Espen» seit dieser Saison engagiert und war unumstrittene Stammkraft.

Beloko und Al Saad fehlen Lausanne

Lausanne-Sport muss vorerst ohne seine beiden Mittelfeldspieler Nicky Beloko und Muhannad Al Saad auskommen. Beloko erlitt am Sonntag beim 0:0 in Basel einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und fällt bis Ende Jahr aus. Al Saad muss wegen eines Mittelfussbruchs, den er sich vergangene Woche beim torlosen Remis im Conference-League-Spiel auswärts gegen Kuopio zuzog, rund drei Monate pausieren.

