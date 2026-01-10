Legende: Spielt neu für Lausanne Omar Janneh. imago images/Alexandra Fachete

Spanischer Nachwuchsstürmer geht zu Lausanne

Lausanne-Sport verpflichtet den spanischen Nachwuchsspieler Omar Janneh. Der 19-jährige Stürmer kommt von Atletico Madrid und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030. Wie der Klub schreibt, handelt es sich um «einen der vielversprechendsten Neuzugänge in der jüngeren Geschichte des Klubs». Janneh spielte seit 2022 für Atletico, wo er in der zweiten Mannschaft auflief. Zuvor hatte er die Fussballakademien von Espanyol Barcelona und Granada CF durchlaufen. Auch für die spanischen Nachwuchsnationalmannschaften stand er bereits im Einsatz.