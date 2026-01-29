Legende: Für ihn geht es in der Challenge League weiter Souleymane Ndiaye (links). Fresfocus/Pascal Muller

Lausannes Ndiaye rund drei Monate out

Lausanne-Sport muss lange auf Souleymane Ndiaye verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt nach Operationen an beiden Schultern rund drei Monate aus. Gemäss einer Mitteilung des Klubs liess der 20-Jährige die Eingriffe zur Behebung langwieriger Beschwerden vornehmen. Ndiaye litt während Monaten an Schmerzen in den Schultern.

Beyer von Winterthur nach Vaduz

Der FC Winterthur leiht den französischen Stürmer Brian Beyer bis zum Ende der laufenden Saison an den FC Vaduz aus. Beim Leader der Challenge League soll der 29-Jährige mithelfen, den Aufstieg in die Super League zu realisieren. In Winterthur besitzt der Ex-Bieler Beyer, der in dieser Saison in der höchsten Schweizer Liga 14 Mal zum Einsatz kam und dabei ein Tor erzielte, noch einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag.

Resultate