Legende: Wechselt nach Belgien Cameron Puertas. Keystone

Eigengewächs Puertas verlässt Lausanne

Der Mittelfeldspieler Cameron Puertas wechselt von Lausanne-Sport, dem Tabellen-Vorletzten der Super League, zu Royale Union Saint Gilloise. Somit schliesst sich der 23-Jährige dem Leader der belgischen Meisterschaft an. Laut Medienberichten beträgt die im Vertrag festgesetzte Ablösesumme 1,2 Millionen Franken. Der im Waadtland geborene Puertas, der spanische Wurzeln hat, spielte seit 2018 in Lausannes Fanionteam. Er bestritt für die Romands mehr als 100 Pflichtspiele.

FCSG gibt Staubli temporär ab

Tim Staubli wechselt leihweise bis Ende Saison vom FC St. Gallen nach Vaduz, dem Tabellenführer der Challenge League. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, absolvierte in der Vorrunde nur 4 Spiele für Grün-Weiss.

FCL verleiht Alounga an Schaffhausen

Der FC Luzern leiht den jungen Stürmer Yvan Alounga bis Ende Saison in die Challenge League an den FC Schaffhausen aus. Der 19-Jährige aus Kamerun kam in der Hinrunde der Super League zu 12 Teileinsätzen.