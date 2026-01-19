Legende: Verstärkt die Lausanner Defensive Theo Bergvall. imago images/Bildbyran

Lausanne holt Bruder von Premier-League-Jungstar

Lausanne-Sport hat die Verpflichtung des Schweden Theo Bergvall vermeldet. Der bisher in seiner Heimat bei Djurgarden tätige 21-jährige Verteidiger hat bei den Waadtländern einen bis Sommer 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Er ist der ältere Bruder von Lucas Bergvall, der bei Tottenham spielt und sechsfacher schwedischer A-Nationalspieler ist. Theo Bergvall hat im letzten Oktober in der U21 der Skandinavier debütiert.

GC leiht Giandomenico an Rapperswil-Jona aus

Verteidiger Loris Giandomenico wechselt auf Leihbasis von den Grasshoppers zu Rapperswil-Jona in die Challenge League. Die Vereinbarung hat bis Ende Saison Gültigkeit. Der 20-jährige Giandomenico gehört seit dieser Saison dem Kader der ersten GC-Mannschaft an. Für die Zürcher hat das Eigengewächs bisher 16 Spiele absolviert. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2028.

