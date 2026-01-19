Legende: Teilriss der Adduktorensehne Für Kevin Spadanuda brachte das neue Jahr noch nicht viel Glück. Freshfocus/Martin Meienberger

Spadanuda muss pausieren

Kevin Spadanuda steht dem FC Luzern längere Zeit nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler muss wegen eines Teilrisses einer Adduktorensehne während vier bis sechs Wochen pausieren. Gemäss Mitteilung des Vereins erlitt Spadanuda die Verletzung am Samstag bei der 2:5-Heimniederlage im Meisterschaftsspiel gegen den FC Lugano. Er musste nach einer Stunde ausgewechselt werden.

Lausanne holt Bruder von Premier-League-Jungstar

Lausanne-Sport hat die Verpflichtung des Schweden Theo Bergvall vermeldet. Der bisher in seiner Heimat bei Djurgarden tätige 21-jährige Verteidiger hat bei den Waadtländern einen bis Sommer 2029 datierten Vertrag unterschrieben. Er ist der ältere Bruder von Lucas Bergvall, der bei Tottenham spielt und sechsfacher schwedischer A-Nationalspieler ist. Theo Bergvall hat im letzten Oktober in der U21 der Skandinavier debütiert.

Zwei Sperren gegen Mambwa und Beka

YB-Verteidiger Olivier Mambwa und GC-Abwehrspieler Ismajl Beka sind nach ihren Platzverweisen am Wochenende für jeweils zwei Spiele gesperrt worden. Beide hatten sich ein grobes Foul zu Schulden kommen lassen. Einmal aussetzen muss FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi nach seiner Notbremse gegen Servette.

GC leiht Giandomenico an Rapperswil-Jona aus

Verteidiger Loris Giandomenico wechselt auf Leihbasis von den Grasshoppers zu Rapperswil-Jona in die Challenge League. Die Vereinbarung hat bis Ende Saison Gültigkeit. Der 20-jährige Giandomenico gehört seit dieser Saison dem Kader der ersten GC-Mannschaft an. Für die Zürcher hat das Eigengewächs bisher 16 Spiele absolviert. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2028.

