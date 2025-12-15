 Zum Inhalt springen

News aus der Super League Lekoueiry gesperrt – Sigerist neuer Präsident der FCL Holding AG

15.12.2025, 11:53

Lekoueiry muss zweimal zuschauen

Beyatt Lekoueiry, Mittelfeldspieler von Lausanne-Sport, muss in den nächsten zwei Pflichtspielen aussetzen. Der 20-jährige Mauretanier wurde nach seinem Platzverweis in der Super-League-Partie vom Sonntag in Basel (0:0) belangt. Der Schiedsrichter hatte Lekoueiry die rote Karte wegen eines groben Fouls eine knappe Viertelstunde nach der Pause gezeigt.

Sigerist präsidiert FCL-Holding

Michael Sigerist ist zum Verwaltungsratspräsidenten der FCL Holding AG gewählt worden, wie der FC Luzern am Montagabend mitteilte. Der 63-jährige Sigerist ist seit November auch Verwaltungsratspräsident der FC Luzern-Innerschweiz AG. Josef Bieri, der das Präsidentenamt seit dem vergangen Jahr ad interim ausgeführt hatte, wird als Vizepräsident agieren. Zudem wurde Marco von Ah neu in den Verwaltungsrat gewählt.

