Lekoueiry muss zweimal zuschauen

Beyatt Lekoueiry, Mittelfeldspieler von Lausanne-Sport, muss in den nächsten zwei Pflichtspielen aussetzen. Der 20-jährige Mauretanier wurde nach seinem Platzverweis in der Super-League-Partie vom Sonntag in Basel (0:0) belangt. Der Schiedsrichter hatte Lekoueiry die rote Karte wegen eines groben Fouls eine knappe Viertelstunde nach der Pause gezeigt.

Sigerist präsidiert FCL-Holding

Michael Sigerist ist zum Verwaltungsratspräsidenten der FCL Holding AG gewählt worden, wie der FC Luzern am Montagabend mitteilte. Der 63-jährige Sigerist ist seit November auch Verwaltungsratspräsident der FC Luzern-Innerschweiz AG. Josef Bieri, der das Präsidentenamt seit dem vergangen Jahr ad interim ausgeführt hatte, wird als Vizepräsident agieren. Zudem wurde Marco von Ah neu in den Verwaltungsrat gewählt.

