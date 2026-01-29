Legende: Läuft künftig in der Serie B auf Calixte «Junior» Ligue. freshfocus/Urs Lindt

Ligue verlässt den FCZ

Calixte «Junior» Ligue verlässt den FC Zürich Richtung Italien. Wie der Verein mitteilt, wechselt der 20-jährige Verteidiger in die Serie B zu Venezia. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden. Insgesamt kam der U21-Nationalspieler in den letzten zwei Jahren zu 61 Einsätzen in der ersten Mannschaft des FCZ.

Okoh nach Frankreich

Der Innenverteidiger Bryan Okoh verlässt den Super-League-Klub Lausanne-Sport in Richtung Ligue 1. Wie die Waadtländer mitteilen, unterschrieb der Schweizer U21-Internationale beim abstiegsgefährdeten Auxerre. Okoh entstammt der Lausanner Nachwuchsabteilung, wechselte im Alter von 16 Jahren nach Österreich und kehrte erst im letzten Juni in seine Heimat zurück. Nun nutzt der 22-Jährige die Chance auf einen Wechsel in eine Top-5-Liga. Danach gaben die Lausanner bekannt, dass Verteidiger Dircssi Ngonzo vorzeitig von seiner Leihe zu Stade Nyonnais zurückgeholt und in den Super-League-Kader integriert wird.

Lausannes Ndiaye rund drei Monate out

Lausanne-Sport muss lange auf Souleymane Ndiaye verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt nach Operationen an beiden Schultern rund drei Monate aus. Gemäss einer Mitteilung des Klubs liess der 20-Jährige die Eingriffe zur Behebung langwieriger Beschwerden vornehmen. Ndiaye litt während Monaten an Schmerzen in den Schultern.

Beyer von Winterthur nach Vaduz

Der FC Winterthur leiht den französischen Stürmer Brian Beyer bis Ende Saison an den FC Vaduz aus. Beim Challenge-League-Leader soll der 29-Jährige mithelfen, den Aufstieg in die Super League zu realisieren. In Winterthur besitzt der Ex-Bieler Beyer, der in dieser Saison in der höchsten Schweizer Liga 14 Mal zum Einsatz kam und dabei ein Tor erzielte, noch einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag.

