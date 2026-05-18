Legende: Lindner zieht es zum nächsten SL-Klub Der Österreicher wird in Zukunft für den FCZ auflaufen. Freshfocus/Claudio De Capitani

Nächster Super-League-Klub für Lindner

Heinz Lindner setzt seine Karriere beim FC Zürich fort. Der 35-jährige Torhüter hat beim FCZ einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird ab kommender Saison zusammen mit Silas Huber das Goalieduo bilden. Lindner stand in der Schweiz bereits beim GC, Basel, bei Sion und zuletzt den Young Boys unter Vertrag, wobei er bislang insgesamt 168 Super-League-Spiele absolvierte. Für die österreichische Nationalmannschaft kam er zu 37 Länderspieleinsätzen, 15 davon bestritt er unter dem zukünftigen FCZ-Cheftrainer Marcel Koller.

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