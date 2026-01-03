Legende: Wechselt von der Insel ins Tessin Hannes Delcroix. IMAGO / Action Plus

Lugano holt Delcroix

Der FC Lugano verstärkt seine Abwehr mit dem haitianischen Verteidiger Hannes Delcroix. Der 26-Jährige kommt vom FC Burnley und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. In der laufenden Saison ist er beim Premier-League-Klub jedoch nicht mehr zum Zug gekommen. Delcroix lancierte seine Karriere in Belgien und kann sowohl als Innenverteidiger als auch als linker Aussenverteidiger eingesetzt werden. Er absolvierte im November ein Länderspiel für Belgien, läuft seit Oktober 2025 für WM-Teilnehmer Haiti auf.

GC leiht YB-Nachwuchsstürmer aus

YB-Stürmer Emmanuel Tsimba wechselt leihweise bis Ende Saison zu den Grasshoppers. Der bei Servette ausgebildete 19-Jährige wurde letzten Sommer ins YB-Profikader aufgenommen. In dieser Saison kam der Schweizer U20-Nati-Spieler zu bislang 7 Pflichtspieleinsätzen, darunter auch in der Europa League.





Resultate