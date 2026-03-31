Legende: Setzt er seine Karriere fort? Mattia Bottani. Keystone/Pablo Gianinazzi

Vertrag von Bottani wird nicht verlängert

Mattia Bottani wird ab der kommenden Saison nicht mehr für Lugano auflaufen. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 34-jährigen Offensivspielers wird nicht verlängert. Bottani spielt abgesehen von zwei kleinen Unterbrüchen seit 2011 für seinen Ausbildungsklub und hat bisher 394 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm 55 Treffer gelangen. In der laufenden Saison kam er auch aufgrund einer Verletzung lediglich auf 14 Einsätze in der Super League und blieb dabei ohne Torerfolg. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er 2022 sein einziges Länderspiel. Ob und wo Bottani seine Karriere allenfalls fortsetzt, ist nicht bekannt.

Resultate