 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News aus der Super League Lugano verpflichtet Verteidiger Bichsel

02.06.2026, 18:53

Teilen
Mann in einem schwarzen Fussballtrikot im Freien.
Legende: Kehrt in die Schweiz zurück Joel Bichsel. Imago/Fussball-News Saarland

Bichsel verstärkt Lugano-Defensive

Der FC Lugano vermeldet seinen dritten Transfer in der Sommerpause. Die Tessiner verstärken mit Joel Bichsel ihre Verteidigung. Der 24-jährige Oltner kommt vom deutschen Drittligisten Saarbrücken und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Der bei YB ausgebildete Bichsel, der Einsätze für das Schweizer U21-Nationalteam vorweisen kann, spielt in der Innenabwehr oder als linker Aussenverteidiger. Mit dem Kolumbianer Beckham Castro und dem Honduraner Dereck Moncada verpflichtete Lugano im Mai zwei Flügelspieler.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)