Legende: Abschied aus dem Tessin Ayman El Wafi. Keystone/Pablo Gianinazzi

El Wafi nach Marokko

Verteidiger Ayman El Wafi verlässt den FC Lugano am Jahresende. Der 21-jährige Marokkaner schliesst sich Wydad Casablanca an, dem derzeitigen Leader in Marokkos höchster Liga. El Wafi hatte im Sommer vor zwei Jahren aus der Nachwuchs-Abteilung von Hellas Verona ins Tessin gewechselt. Das regelmässig für die marokkanischen Junioren-Auswahlen aufgebotene Talent bestritt für Lugano 62 Spiele.

Beka von Luzern zu GC

Die Grasshoppers verpflichten Luzerns Ismajl Beka. Der Innenverteidiger wechselt mit Beginn des neuen Jahres nach Zürich. Der 26-jährige Beka war 2022 von Wil zu Luzern gestossen, wo er in 42 Pflichtspielen zum Einsatz kam.

