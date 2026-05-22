Legende: Schliesst sich YB an Joël Mall. Keystone/EPA/Koen van Veel

Mall wechselt zu YB

YB hat einen Nachfolger für den zum FCZ gewechselten Ersatzgoalie Heinz Lindner gefunden. Von Servette stösst Joël Mall zu den Bernern. Der 35-Jährige kann auf die Erfahrung von 166 Partien in der Super League zurückgreifen. Für Zypern hat er 20 Länderspiele bestritten. Den Vertrag des dritten Goalies Dario Marzino verlängerte YB um ein weiteres Jahr bis 2027.

Lee muss dreimal aussetzen, Obexer zweimal

GC-Spieler Young-Jun Lee wird nach einer roten Karte im Barrage-Rückspiel gegen Aarau für drei Spiele gesperrt. Grund ist eine Tätlichkeit gegen Leon Frokaj. Nach einem Zweikampf attackierte Lee mit seinem Knie Frokajs Gesicht. Wie die Swiss Football League am Freitag mitteilte, wurde eine Provokation, die zu Lees Tätlichkeit führte, berücksichtigt. Aaraus Linus Obexer, der in der Verlängerung nach einem Foulspiel an Amir Abrashi und VAR-Intervention ebenfalls vom Platz flog, wurde mit zwei Spielsperren belegt.

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