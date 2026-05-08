Legende: Viermal Tribüne Mauro Lustrinelli wird Thun in der nächsten Zeit auf der Trainerbank fehlen. Imago/Sports Press Photo

Lustrinelli darf erst nächste Saison wieder an die Seitenlinie

Wegen «beleidigender Äusserungen gegenüber dem Schiedsrichter» in der Partie vom letzten Samstag zwischen Basel und Thun (3:1) wird Meistertrainer Mauro Lustrinelli von der Swiss Football League für 3 Spiele gesperrt. Der Vorfall ereignete sich im St. Jakob-Park in der 81. Minute. Lustrinelli wird sogar die kommenden 4 Meisterschaftspartien auf der Tribüne verfolgen müssen. Denn der 50-jährige Tessiner verbüsst am Sonntag in Sion zuerst eine Gelbsperre, ehe er die neue Sanktion absitzt. Lustrinelli wird erst am 2. Spieltag der kommenden Saison wieder an der Seitenlinie stehen. Immerhin: An der Übergabe des Meisterpokals am 14. Mai gegen YB darf er teilnehmen.

Resultate