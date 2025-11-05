 Zum Inhalt springen

News aus der Super League Monatelang out: YB muss auf Edimilson Fernandes verzichten

05.11.2025, 15:41

Legende: Fällt monatelang aus YB-Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes. KEYSTONE/Anthony Anex

Hiobsbotschaft für YB: Wie die Berner in einer Medienmitteilung schreiben, hat sich Edimilson Fernandes eine schwere Muskel- und Sehnenverletzung in der linken Wade zugezogen und fällt wohl für mehrere Monate aus. Am Sonntag musste der 29-jährige Mittelfeldspieler bei der Nullnummer gegen Basel nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Seit seiner Rückkehr in die Schweiz im vergangenen Sommer hat der 34-fache Nati-Spieler 16 Partien für YB bestritten.

