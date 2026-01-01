Legende: Soll den FCZ in Transferfragen unterstützen Dino Lamberti. fcz.ch

FCZ arbeitet erneut mit Spielervermittler zusammen

Nach dem Aus von Milos Malenovic spannt der FCZ erneut mit einem Spielervermittler zusammen. «Mit Blick auf die kommende Winter-Transferperiode hat der FC Zürich Dino Lamberti ein zeitlich befristetes Mandat erteilt», teilten die Zürcher in einem Communiqué mit. Ziel der Zusammenarbeit sei es, den FCZ zu unterstützen und die relevanten Transferthemen mit Nachdruck voranzutreiben. Lamberti, zu dessen Kunden u.a. Matteo Di Giusto (Luzern) und Ezgjan Alioski (Lugano) zählen, soll die strategischen und operativen Transferentscheide des FC Zürich umsetzen.