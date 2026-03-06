GC drei Spiele ohne Abrashi

Der Grasshopper Club Zürich muss für die nächsten drei Partien ohne seinen Captain auskommen. Amir Abrashi erhielt die Sperre am Freitag von der Swiss Football League (SFL) aufgebrummt. Er war am Abend zuvor im Duell gegen Basel (0:1) nach einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden. Dabei sei berücksichtig worden, dass Abrashi zuvor eine Provokation erfahren habe, so die SFL. Der 35-Jährige war nach seinem Platzverweis auch noch mit Basel-Trainer Stephan Lichtsteiner aneinandergeraten.

