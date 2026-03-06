 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus der Super League Nach Tätlichkeit: Abrashi für drei Spiele gesperrt

06.03.2026, 10:30

Teilen

GC drei Spiele ohne Abrashi

Der Grasshopper Club Zürich muss für die nächsten drei Partien ohne seinen Captain auskommen. Amir Abrashi erhielt die Sperre am Freitag von der Swiss Football League (SFL) aufgebrummt. Er war am Abend zuvor im Duell gegen Basel (0:1) nach einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden. Dabei sei berücksichtig worden, dass Abrashi zuvor eine Provokation erfahren habe, so die SFL. Der 35-Jährige war nach seinem Platzverweis auch noch mit Basel-Trainer Stephan Lichtsteiner aneinandergeraten.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)