Legende: Positiv getestet Beim FC Luzern wurde bei einer zweiten Person das Coronavirus nachgewiesen. Keystone

2. Corona-Fall beim FCL

Beim FC Luzern ist eine zweite Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachdem am Mittwoch bei einem Spieler der 1. Mannschaft das Virus nachgewiesen worden war, mussten sich auch die restlichen Spieler und der Staff einem Test unterziehen. Dabei wurde das Virus bei einer weiteren Person nachgewiesen. Dabei handelt es sich um jemand, der «sich bereits in häuslicher Quarantäne befand», so der FCL in einer Medienmitteilung. Den Trainingsbetrieb wird die 1. Mannschaft dennoch «ab sofort wieder regulär aufnehmen können».